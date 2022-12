« Titanic » : le film culte ce soir sur TF1 (7 décembre)

5 ( 5 )

« Titanic » au programme TV du mercredi 7 décembre 2022 – « Titanic » est encore une fois rediffusé ce mercredi soir sur TF1. Un film culte qu’on ne présente plus. Réalisé par James Cameron, il met en scène un duo mythique : Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.







Un film multi diffusé que l’on prend toujours beaucoup de plaisir à voir ou à revoir. Et ce soir c’est sur TF1 que ça se passe à partir de 21h10. Egalement en steaming depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1.







« Titanic » : rappel de l’histoire

1997. L’épave du Titanic, le plus grand et le plus luxueux des paquebots, est l’objet d’une exploration minutieuse, pour rechercher un célèbre diamant, disparu avec le bateau. A sa place, on trouve le dessin d’une jeune femme. Rose Dawson, centenaire, se reconnaît dans le croquis et rejoint l’équipe dans l’Atlantique. Là, ses souvenirs reviennent… 1912, le Titanic, amarré à Southampton, s’apprête à appareiller pour sa croisière inaugurale. A son bord, Rose Dewitt Bukater, jeune femme de la haute société, est accompagnée par son fiancé, le richissime Cal Hockley. Jack Dawson, passager de la troisième classe, s’embarque lui de justesse, après avoir gagné au jeu son billet. Ces deux jeunes gens seraient destinés à ne jamais se rencontrer si Rose n’était si désespérée par son futur mariage : voulant se jeter du bateau, elle est retenue par Jack…

Le saviez-vous ?

– Si la chanson « My Heart Will Go On » interprétée par Céline Dion est devenue aussi culte que le film, la chanteuse a plusieurs confié qu’elle n’en était pas vraiment fan mais qu’elle l’a chantait pour faire plaisir à ses fans



– Le tournage s’est déroulé durant 160 jours entre juillet 1996 et mars 1997;

– Leonardo DiCaprio et Kate Winslet n’étaient pas les premiers choix de James Cameron qui avait d’abord envisagé : Matthew McConaughey ou Chris O’Donnell pour le rôle de Jack; Gwyneth Paltrow ou Claire Danes pour le rôle de Rose.

– Le film a coûté une petite fortune avec un budget estimé à 200 millions de dollars, soit le film le plus cher de l’histoire, enfin à l’époque en tout cas.

– Box-office : énorme carton au box-office avec 2,2 milliards de dollars de recettes mondiales, soit le second plus gros succès de l’histoire du cinéma. Mais en France il reste le n°1 absolu avec 21,8 millions d’entrées dans les salles de cinéma.

Bande-annonce officielle

On termine avec la bande-annonce du film.

« Titanic » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1 !

