Tous en cuisine du 5 au 9 décembre 2022 : les recettes de la semaine

Tous en cuisine du 5 au 9 décembre 2022 – Quelles recettes vous attendent la semaine prochaine dans l’émission culinaire de M6 « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony ? On vous propose dès maintenant de découvrir ce que le chef vous a concocté pour la semaine à venir dans cette édition spéciale Menus de Fêtes.







A suivre chaque soir du lundi au vendredi à 18h40 sur M6 mais aussi en replay sur 6play







Cyril Lignac vous propose 25 nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes pour impressionner vos convives. Découvrez dès à présent la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation des deux recettes de ce lundi.

Tous en cuisine du 5 au 9 décembre 2022 : les recettes de Cyril Lignac cette semaine

– lundi 5 décembre : ENTRÉE : VELOUTÉ DE TOPINAMBOURS, FÈVE TONKA, et PLAT : LINGUINE AUX CALAMARS, SAUCE À LA SAUCISSE ITALIENNE

– mardi 6 décembre : ENTRÉE : GALETTES ROLL AU SAUMON FUMÉ et PLAT : GAMBAS GRILLÉES, VIERGE DE LÉGUMES

– mercredi 7 décembre : PLAT : EFFILOCHÉ DE POULET AUX ÉPICES DOUCES FAÇON REINE ELIZABETH et DESSERT : TARTELETTES AU CHOCOLAT DE LA REINE ELIZABETH

– jeudi 8 décembre : ENTRÉE : RAVIOLES DU DAUPHINÉ, CRÈME CURCUMA et PLAT : DINDE FARCIE FAÇON COUSCOUS

– vendredi 9 décembre : PLAT : AUBERGINES À LA PARMIGIANA et DESSERT : GÂTEAU DE CRÊPES À LA CRÈME CITRON



Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Le saviez-vous ?

– Le sixième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°6: Spécial fêtes », est désormais disponible. Le Chef Cyril Lignac a concocté dans sa cuisine 45 nouvelles recettes chics et ultra gourmandes pour les Fêtes de fin d’année.

« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

