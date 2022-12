Un si grand soleil du 19 décembre : Noémie et Ludo inquiets (résumé épisode 1040 en avance)

4.4 ( 13 )

Un si grand soleil du 19 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1040 en avance – En ce début de vacances, qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 19 décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Le docteur Cresson annonce à Elodie que son père est sorti du bloc. L’opération s’est bien passée mais il est tombé dans le coma, son pronostique vital est engagé mais il faut garder espoir. Elodie est anéanti, Noémie la soutient.







Eve se prépare, Manu pensait qu’elle avait cours plus tard. Mais Eve prétexte avoir un élève en cours particulier, elle doit partir. Mais en réalité, Eve va faire du shopping pour séduire Rudy. Claudine et Valentine l’aident à trouver la tenue idéale.



Pendant ce temps là, Manu se rend à l’hôpital pour parler à Elodie. Elle explique que son père a du boire, il y avait une bouteille Whisky vide. Elle pense qu’il est tombé car il était bourré. Mais Manu lui dit que ce n’était pas accidentel. Il lui demande si quelqu’un lui en voulait. Elodie lui répond que son père s’embrouillait avec tout le monde. La police a mis sa maison sous scellé, elle doit se faire héberger.

Noémie envoie un message à Ludo, elle doit le voir c’est urgent.

Marc est au téléphone avec Léonore, elle ne s’en sort plus financièrement et ne pourra pas payer la moitié du séjour linguistique. Ils s’embrouillent et Louis lui reproche de mal lui parler. Marc finit par avouer qu’il n’arrive pas à lui pardonner pour ce qu’elle a fait.

Eve entre en salle des profs, ses collègues remarquent qu’elle est particulièrement belle. Eve peine à se justifier. Sabine préfère s’en aller…

Christophe appelle Achille, il lui propose de se voir. Mais il va pas bien et ne veut pas bouger. Achille est remonté contre tout le monde et il raccroche. Christophe est bouleversé.

Noémie retrouve Ludo et l’informe de l’agression de William. Noémie s’inquiète des conséquences pour eux si la police s’aperçoit qu’ils ont volé le cheval le même soir. Elle pense qu’il faudrait dire la vérité. Ludo n’est pas d’accord.

Louis n’en peut plus, il se confie à Kira. Il regrette le temps où ils s’entendaient bien. Kira peut comprendre, il a perdu Myriam dans cette histoire. Louis trouve que son père ne fait pas d’effort, Kira le défend. Pendant ce temps là, Léonore se confie à Dimitri sur l’histoire du voyage de Louis. Elle hallucine de la façon dont Marc lui a parlé, elle ne supporte pas qu’il la déteste. Dimitri lui parle de son boulot d’appoint. Elle est contente pour lui.

Ludo et Bilal préparent un colis pour Maryline. Margot appelle Ludo, elle voudrait l’inviter à dîner. Il accepte sans grande envie… Christophe parle à Cécile, il se sent mal vis à vis d’Achille. Cécile pense que c’est la vie, Achille doit s’endurcir.

La police scientifique passe la maison de William au peigne fin. Manu explique à Becker que William était alcoolisé et qu’il n’aimait personne, ça fait une bonne liste de gens qui le détestaient. Pendant ce temps là, Elodie se rend dans l’enclos de Lancelot et découvre qu’il est vide…

Un si grand soleil du 19 décembre extrait, Kira réconforte Louis

