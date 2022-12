Un si grand soleil du 26 décembre : Arthur s’en va (résumé épisode 1045 en avance)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 26 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1045 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans le premier épisode de la grande soirée du lundi 26 décembre. Rappelons que votre série sera exceptionnellement diffusée en prime time avec plusieurs épisodes à la suite !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Noémie reçoit un appel de Ludo, il prend des nouvelles par rapport à Akim. Elle lui dit que c’était tendu, Ludo est désolé. Noémie lui demande de ne pas s’en mêler, ça ne le regarde pas. Et elle lui dit que ce qu’il lui a dit l’a mise très mal à l’aise. De son côté, il n’y a plus rien à part de l’amitié !







Eve se prépare, Manu lui propose un ciné le soir quand son téléphone sonne. C’est Rudy, Eve ne décroche pas et en plaisantant Manu lui dit que c’est son amant… Eve est mal à l’aise quand Manu s’en va travailler. Elle rappelle Rudy. Elle joue le jeu à fond, Rudy aimerait en savoir plus sur les poèmes dont elle lui a parlé. Eve sort ses fiches et fait un sans faute. Rudy l’invite à se voir ce soir, Eve dit oui… Elle appelle Manu et décommande le ciné, elle prétexte une réunion syndicale. Sabine entend et comprend.



Au commissariat, Manu propose à Akim de discuter. Il est flic et devait vérifier l’alibi de Noémie comme celui de quelqu’un d’autre. Il aimerait qu’ils passent à autre chose. Akim reconnait avoir mal agi et accepte d’oublier. Alex parle ensuite à Manu de l’alibi d’Elodie. Elle a menti, elle était accompagnée d’une femme dans un bar gay, elle avait certainement rendez-vous. Manu ne comprend pas pourquoi elle ne leur a pas tout dit, il la convoque pour qu’elle s’explique.

Akim envoie un message groupé à Noémie, Ludo et Bilal, il veut leur parler ce soir à la coloc.

Léonore parle à Dimitri, elle veut discuter du tournoi de Noël des enfants. Mais Dimitri lui parle du premier date d’Eve, il doit jouer le garde du corps.

Ludo reçoit un appel de Margaud, elle lui demande où ils se retrouvent. Ludo préfère annuler, il lui dit qu’elle est super et qu’elle lui plait beaucoup, mais il n’est pas dispo dans sa tête. Il préfère être honnête. Margaud raccroche, elle est triste.

Manu interroge Elodie, il lui demande pourquoi elle a menti au sujet du bar du soir de l’agression de son père. Alex insiste, elle doit leur dire avec qui elle était. Elle finit par leur expliquer que personne ne sait qu’elle est gay, son père venait de l’apprendre et l’avait mal pris. Ils se sont disputés la dernière fois qu’ils se sont vus, Alex et Manu l’interrogent sur cette dispute. Elodie pleure, elle aime son père elle ne lui fera jamais de mal.

Eve parle à Claudine de Rudy, elle s’inquiète du rendez-vous. Claudine la rassure et lui dit d’avoir confiance. Eve retrouve Rudy, emballé par le recueil de poèmes. Le courant semble passer, Dimitri les observe de loin. En se quittant, Rudy lui dit qu’il aimerait beaucoup la revoir. Eve prétexte un salon loin, elle sera absente quelques jours mais propose de continuer à communiquer par mail pour faire connaissance. Eve rejoint ensuite Manu, qui dit que ça a duré longtemps. Elle lui saute dessus.

Akim fait une leçon de morale à Noémie, Ludo et Bilal. Il leur annonce qu’il va franchir la ligne rouge pour les couvrir. Il dit à Ludo que s’il avait été tout seul il ne l’aurait jamais couvert. Il espère que ses collègues vont trouver le vrai coupable. Noéme rattrape Akim pour lui parler, elle regrette. Elle lui dit qu’elle l’aime, elle ne veut pas le perdre. Mais pour lui il y a quelque chose de casser. Il est pas sûr de réussir à lui pardonner.

Christophe reçoit un appel, Achille a fugué !

Un si grand soleil du 26 décembre extrait, le départ d’Arthur

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

