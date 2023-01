66 minutes du 29 janvier : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

4.3 ( 6 )

66 minutes du 29 janvier 2023, sommaire et reportages – Ce soir et comme tous les dimanches, deux nouveaux numéros inédits de « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format » avec Xavier de Moulins vous attendent dès 17h25 sur M6. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h25 sur la chaîne







66 minutes du 29 janvier 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h25 dans 66 minutes :

🔵 Passions inavouables

Passionné de poupées Barbie, Eric possède plus de 400 modèles qu’il expose dans une pièce uniquement dédiée à la figurine américaine…



🔵 Semaine de 4 jours : c’est possible !

La semaine de 4 jours sans perte de salaire, c’est une idée qui fait son chemin. Exemple dans la restauration avec Manuel, propriétaire d’un établissement à Agen.

Et retrouvez d’autres reportages dont le sommaire n’a pas été dévoilé par la chaîne. Reportages, portraits, enquêtes, 66 Minutes explore l’actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l’actualité internationale.

A 18h45 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Sujet non communiqué par la chaîne

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.

