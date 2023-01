5 ( 3 )

C ce soir du 9 janvier 2023, invités et sommaire – Karim Rissouli vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C ce soir ». Aujourd’hui, il a pour thème « Retraites : devons-nous travailler plus longtemps ? ».







Rendez-vous dès 22h45 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C ce soir du 9 janvier 2023 : sommaire et invités

Veillée d’armes avant l’une des journées les plus importantes du quinquennat : la présentation de la fameuse réforme des retraites voulue par Emmanuel MACRON avec sa pierre angulaire : repousser l’âge de la retraite à 64 ans… Cette réforme est-elle indispensable ? Est-elle juste ? Comment la faire accepter à des Français qui y sont majoritairement hostiles ?

Avec :



📌 Édouard MARTIN, Ancien syndicaliste CFDT chez ArcelorMittal à Florange, ancien député européen (S&D)

📌 Marc FERRACCI, Député Renaissance des Français établis hors de France (Suisse et le Liechtenstein), vice-président du groupe Renaissance à l’Assemblée Nationale

📌 Maxime SBAIHI, Économiste, essayiste, chroniqueur pour le journal L’Opinion, auteur de « Le grand vieillissement » aux éditions de l’Observatoire (11/05/2022)

📌 Géraldine MOSNA-SAVOYE, Philosophe, productrice de « Sans oser le demander » sur France Culture, autrice de « La force du mou » aux éditions « La relève » (19/10/2022)

📌 Marylise LÉON, Secrétaire générale adjointe de la CFDT

📌 Elie COHEN, Économiste, directeur de recherche émérite au CNRS et à la Fondation nationale des sciences politiques, professeur à l’Institut d’études politiques de Paris et membre du Conseil d’analyse économique

Le choix de Laure : Le Temps d’apprendre à vivre de François Ruffin aux éditions Les liens qui libèrent

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C ce soir » ce lundi 9 janvier 2023 à 22h45 sur France 5.

