C à vous du 12 janvier 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir, Anne-Elisabeth Lemoine présente un nouveau numéro inédit de « C à vous » sur France 5. Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 12 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Rendre obligatoire l’uniforme à l’école ? Brigitte Macron se dit favorable et relance ainsi le débat. On en parle avec Olivier Beaumont, grand reporter au service politique du journal

🔵 📌 Jacques Brel, Joséphine Baker… Daniel Cohn-Bendit brosse le portrait de ces étrangers qui ont fait la France dans son livre “Français mais pas Gaulois”, paru aujourd’hui aux éditions Robert Laffont

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Chef Julien Dumas, Relais Chateaux Saint James Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Alex Lutz, pour le film “La guerre des Lulus”, en salle le 18 janvier

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Philippe Besson pour son livre “Ceci n’est pas un fait divers”, paru aux Editions Julliard

