C à vous du 30 janvier 2023 : invités et sommaire

C à vous du 30 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Guerre en Ukraine : pour éviter « l’escalade », l’Allemagne rejette l’idée de livrer des avions de combat à Kyiv. Décryptage de Jean Ripert, ancien ambassadeur de France en Russie et ancien représentant permanent de la France aux Nations Unies

🔵 📌 Réforme des retraites : alors que le texte arrive ce lundi en commission, la majorité est encore loin d’être assurée. On en parle avec le député Modem du Loiret, Richard Ramos

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Marie Gillain et Pascal Elbe pour la pièce « Sur la tête des enfants », actuellement au Théâtre de la Renaissance, à Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Loïc Lourmière, chef du Bel Ami, à Etretat

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : La comédienne Miou-Miou présente « Constance aux enfers », diffusé ce mercredi sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 30 janvier 2023 à 19h sur France 5.



