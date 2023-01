5 ( 9 )

C à vous du 31 janvier 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 31 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : deuxième journée de mobilisation nationale aujourd’hui. Décryptage avec Fabrice Angei, secrétaire confédéral de la CGT, et Nicolas Beytout, journaliste, directeur du quotidien L’opinion.

🔵 📌 La colère des médecins face aux annulations massives de rendez-vous. Explications de Jimmy Mohamed, médecin généraliste dans C à Vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Loïc Lourmière, chef du Bel Ami, à Etretat

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Gérard Davet et Fabrice Lhomme pour la pièce de théâtre « Un président ne devrait pas dire ça », à partir du 10 février au Théâtre Libre, à Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 31 janvier 2023 à 19h sur France 5.



