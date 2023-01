5 ( 6 )

C ce soir du 24 janvier 2023, invités et sommaire – Karim Rissouli vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C ce soir ». Aujourd'hui, il a pour thème « Avons-nous peur que la Russie perde ? ».







Rendez-vous dès 22h45 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C ce soir du 24 janvier 2023 : sommaire et invités

Les Européens et les Occidentaux toujours divisés, toujours hésitants sur l’envoi d’armes lourdes en Ukraine… Alors on cherche à comprendre ce soir : Pourquoi avons nous le bras qui tremble au moment de passer à la vitesse supérieure ? Au fond de quoi avons-nous le plus peur ? D’une victoire russe ou d’une défaite russe, qui pourrait entraîner selon certains une escalade incontrôlable ?

📌 Chloé RIDEL, Directrice adjointe de l’Institut Rousseau, haut-fonctionnaire, autrice de « D’une guerre à l’autre » aux éditions de l’aube (25/08/2022)

📌 Pierre LELLOUCHE, Ancien secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes (2009-2010), ancien secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur (2010-2012), auteur de la tribune « En Ukraine, n’est-il pas temps de s’interroger sur une sortie de cette guerre ? » publiée dans le Monde (20/01/23)

📌 Gallagher FENWICK, Grand reporter, chroniqueur « C Politique » sur France 5, auteur de « Volodymyr ZELENSKY, l’Ukraine dans le sang » aux éditions du Rocher

📌 Oksana MELNYCHUK, Correspondante de la télévision ukrainienne en France

📌 Alain FRACHON, Éditorialiste au Monde, spécialiste des relations internationales, auteur de « Un autre monde, L’ère des dictateurs » aux édition Perrin (25/05/22)

