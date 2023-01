Un si grand soleil du 25 janvier : Margaux enceinte de Ludo ? (résumé épisode 1073 en avance)

4.6 ( 9 )

Un si grand soleil du 25 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1073 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 25 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Cécile appelle Christophe, elle propose de partir en voyage avec Achille pour les prochaines vacances scolaires. Christophe pense que c’est une super idée et propose Chicago. Cécile préfère une plage de sable fin. Christophe a un double appel, c’est Manu ! Il demande à Christophe de passer au commissariat, il a des questions à lui poser.







Guilhem croise Claudine, il lui parle de la soirée de la veille et de Milo Pelletier. Claudine lui parle de leur sortie en voilier prévue ce week-end. Mais au même moment, Johanna sort de chez Milo, ils ont passé la nuit ensemble. Il avoue avoir très envie de la revoir, Johanna a le sourire.



Christophe est au commissariat, Manu le reçoit. Il veut lui parler de la disparition de Darius Hoss. Ils pensent qu’il a pris la fuite après avoir tué le dresseur de Ziggy. Il a besoin de son expertise : Hoss aurait-il pu déclencher l’attaque de Rostand à distance ? Christophe pense que oui s’il a été appris à réagir à un stimulus extérieur, il lui parle de sa violence quand il voyait un bâton.

Guilhem annonce aux autres du cabinet que Milo veut leur confier ses intérêts. Claudine veut s’en charger mais Johanna pense être la bonne personne pour s’en occuper. Claudine semble mal le prendre…

Christophe rejoint Charles à la clinique, il était inquiet qu’il ne soit pas là. Christophe lui assure que la police pense que Hoss a pris la fuite. Charles culpabilise, Christophe lui rappelle que c’était un tueur. Il lui assure son soutien.

Milo laisse un message à Claudine, il se décommande pour le week-end. Au commissariat, Yann parle à Hugo de sa dernière dispute avec Johanna. Hugo ne veut plus en entendre parler, ils restent trop bloqués sur leurs positions. Pendant ce temps, Margaux annonce à Johanna que Milo est en garde à vue, elle doit le rejoindre. Mais elle le retrouve devant le commissariat, il voulait juste la voir. Il veut l’emmener à Arles pendant 2 jours dans un 5 étoiles ! Johann accepte.

Le juge a fait libérer Raphaëlle, innocentée de la mort de Rostand. Une journaliste l’interroge sur l’identité du coupable, il évoque l’associé de la victime. Mais il ne peut rien dire de plus.

Margaux et Ludo se retrouvent et parlent du mariage parfait de Cécile et Christophe. Ludo lui demande quand ils se marient, Margaux lui répond que ça pouvait pas tomber mieux mais Ludo déconnait. Margaux lui met la main sur le ventre, Ludo lui demande si elle est enceinte… Mais elle plaisantait !

Hugo appelle Manu, c’est bien le sang de Hoss qui a été retrouvé chez lui. Manu pense qu’il a été tué et c’est pour ça qu’ils ne le retrouvent pas ! Alex pense qu’il fait croire à sa mort pour gagner du temps… Manu n’y croit pas mais sans trace de l’agresseur de Hoss, ça va être compliqué.

Achille est emballé à l’idée de partir en voyage. Christophe et Cécile lui demandent de choisir entre Chicago et l’île Maurice. Il choisit Maurice ! Ludo et Margaux les rejoignent pour le dîner. Margaux félicite Christophe pour le mariage.

Enzo confie à sa mère qu’il a gaffé avec sa grand-mère. Mais Sabine s’en fiche complètement. De son côté, Claudine parle à Alix, elle est déçue que Milo se soit décommandé… Elle dit que sa vie est une catastrophe.

Un si grand soleil du 25 janvier extrait, Margaux annonce un heureux évènement à Ludo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

