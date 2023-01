Enquête de santé du 24 janvier 2023 : sommaire et invités du numéro inédit ce soir sur France 5

5 ( 9 )

Enquête de santé du 24 janvier 2023 : votre émission en résumé « Intoxications alimentaires : menaces dans nos assiettes »

Enquête de santé propose une soirée consacrée aux intoxications alimentaires avec un documentaire réalisé par Céline Bittner.

Sa diffusion sera suivie d’un débat présenté par Marina Carrère d’Encausse.

Des pizzas surgelées contaminées par la bactérie E. coli, des œufs en chocolat suspectés d’être infectés à la salmonelle, des fromages à la listeria… Ces derniers mois, les alertes sanitaires concernant des aliments industriels se sont multipliées. Faut-il avoir peur du contenu de nos assiettes et quels sont les risques d’être victime d’une grave intoxication alimentaire ?

Près de 1,5 million d’infections d’origine alimentaire sont déclarées chaque année en France. Certaines bactéries ne se contentent pas d’attaquer le système intestinal, elles peuvent aussi gagner d’autres organes. C’est le cas de l’Escherichia coli, qui peut être responsable d’un syndrome hémolytique et urémique aux conséquences parfois très graves. C’est ce qui est arrivé à Élodie, 38 ans, victime d’une souche virulente et greffée d’un rein en urgence.

La plupart des aliments peuvent être les vecteurs d’intoxications alimentaires : fruits et légumes mal lavés, produits laitiers non pasteurisés, viandes peu ou pas cuites, charcuteries, coquillages, produits surgelés… Quels sont les bons gestes pour les éviter ?

Si un tiers des intoxications surviennent à la maison, les scandales se sont multipliés ces derniers mois avec, à chaque fois, de grands groupes mis en cause. La multiplication des cas d’intoxications a mis en lumière les défaillances dans la chaîne de contrôle des aliments qui sortent des usines.

Dans les restaurants et les commerces alimentaires, le risque sanitaire existe également. Nous avons suivi des agents très spéciaux, véritables policiers de l’assiette, lors de contrôles surprises. Hygiène, aliments périmés… presque rien ne leur échappe.

LES INVITÉS DU DÉBAT

– Pr Laurent Beaugerie, Chef de service de gastro-entérologie – Hôpital Saint-Antoine (AP-HP), Auteur de “Manger sans s’empoisonner”, Ed. Flammarion

– Dr Benjamin Davido, Infectiologue – Hôpital Raymond Poincaré (AP-HP)

– Ingrid Kragl, Directrice de l’information – Association Foodwatch France, Auteure de “Mangez du faux pour de vrai”. Ed. Robert Laffont

– Christophe Brusset, Ancien dirigeant dans l’agroalimentaire, Auteur de “La malbouffe contre-attaque », Ed. Flammarion



