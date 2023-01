« Épouse-moi mon pote » : 5 choses à savoir sur le film diffusé par M6 ce soir (20 janvier)

5 ( 10 )

« Épouse-moi mon pote » au programme TV du vendredi 20 janvier 2023 – Ce soir à la télé, M6 rediffuse le film « Épouse-moi mon pote ». Une comédie de et avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, et Julien Arruti.







À voir dès 21h05 sur M6 et bien sûr en live depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de 6PLAY.







« Épouse-moi mon pote » : résumé, histoire, synopsis

Yassine, jeune étudiant marocain, vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Après un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

5 choses à savoir sur le film

– Tarek Boudali dit avoir eu l’idée de faire ce film au moment où la loi sur le mariage pour tous était en train de passer.

– Tarek Boudali, Philippe Lacheau et Julien Arruti ont déjà travaillé ensemble sur plusieurs films. On a ainsi pu les retrouver dans “Babysitting ” 1 et 2, dans « Alibi.com »,dans « Nicky Larson », et plus récemment dans « Super-héros malgré lui ».

– Avec ce film, c’est la première fois que Tarek Boudali s’essaie à l’écriture et la réalisation

– C’est dans cette comédie que la célèbre Youtubeuse Andy a fait ses premiers pas au cinéma.

– Box-office : le film s’est classée numéro 1 au box-office français lors de sa troisième semaine en salles. Au total il a cumulé 2 471 839 entrées.



« Épouse-moi mon pote » : la bande-annonce

Et on termine par… les images bien sûr. Voici la bande-annonce de votre film.

« Épouse-moi mon pote » est rediffusé ce soir sur M6 et 6Play.

