Un si grand soleil du 20 janvier : Hoss assomme Charles ! (résumé épisode 1070 en avance)

Un si grand soleil du 20 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1070 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 20 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Akim annonce à Manu et Alex qu’un cycliste a été retrouvé mort sur une route. Il s’agit d’Antoine Payol, Manu réalise qu’il l’a interrogé dans l’affaire Rostand. Manu se rend sur place parle avec Hugo. Il pense que sa mort n’est pas un hasard, il veut prouver que c’est bien lui qui avait dressé Ziggy.







Evan et sa femme parlent de Robin, elle pense qu’ils doivent parler avec lui. Ça ne lui plait pas que ça se passe sur leur canapé… Elle veut le recadrer mais Evan n’est pas de son avis.



Enzo coache Kira, il lui dit de se lancer avec Louis et de ne pas risquer de le perdre définitivement. Il lui dit de se bouger, elle n’a rien à perdre ! En cours, Kira regarde Louis… Elle lui envoie un message pour lui proposer de se voir après les cours. Il accepte et retrouve le sourire.

Hugo appelle Christophe, il l’interroge sur le dresseur. Christophe espère qu’il va avouer que c’est Hoss le responsable, Hugo l’informe qu’il est mort et que la police pense qu’il a été assassiné.

Au lycée, Robin et Thaïs charrient Louis au sujet de Kia. Mais Lili les entend… Thaïs invite Robin chez elle. Lili va s’en prendre à Louis, elle lui reproche d’avoir été un second choix !

Christophe parle à Charles des soupçons qui pèsent sur Hoss. Il pense qu’il a tué le dresseur pour qu’il ne parle pas ! Charles est sous le choc et Christophe veut reprendre la surveillance pour trouver quelque chose pour relancer l’enquête. Charles propose de l’aider. Christophe refuse, il veut s’en occuper après son mariage. Mais Charles dit que ça va lui laisser 2 jours pour effacer les traces du meurtre…

Louis retrouve Kira. Mais elle préfère annuler. Elle lui dit qu’il ne va rien se passer entre eux ! Elle culpabilise vis à vis de Lili. Louis lui assure qu’avec ou sans elle il l’aurait quittée ! Mais Kira s’en va.

Robin appelle sa mère pour lui dire qu’il va bosser avec Louis. Sa mère lui dit qu’elle est au courant pour sa copine et qu’elle aimerait en parler. Elle accepte qu’il passe la soirée avec Thaïs. Robin en parle à Thaïs, qui pense que son père a du les surprendre. Robin lui demande s’il peut passer la nuit chez elle, Thaïs refuse et lui dit qu’ils sont ensemble pour s’amuser… Robin est refroidi.

Margaux est au téléphone avec Cécile, qui est nerveuse. Elle la rassure et raccroche, elle retrouve Ludo. Ils se disputent encore au sujet de Christophe… Cécile appelle Christophe profiter des dernières avant le mariage ensemble.

Charles est songeur pendant que Manu retrouve Alex. La perquisition chez le dresseur n’a rien donné. Alex épluche les relevés du téléphone, il vient de trouver quelque chose : il a appelé Hoss 3 jours avant sa mort !

Charles va espionner Hoss et le découvre entrain de nettoyer sa voiture… Elle est couverte de sang ! Il appelle Christophe pour le prévenir. Charles lui demande de partir mais Christophe lui rappelle qu’il est dingue et lui demande de partir. Quand Charles raccroche, Hoss l’a repéré et l’assomme ! Il traine son corps dans sa maison.

