Ici tout commence du 30 janvier : Rose exclut Salomé (résumé + vidéo épisode 589)

Ici tout commence du 30 janvier, résumé et vidéo extrait épisode 589 – Salomé est dans la tourmente ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Rose refuse de lui laisser une seconde chance et lui annonce qu’elle est virée du module du master !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 30 janvier 2023 – résumé de l’épisode 589

Salomé est convoquée dans le bureau de Rose. A cause de ses caprices, Salomé a laissé passer une opportunité en or. Elle lui reproche son comportement de diva. Et quand Teyssier entre dans le bureau, Rose annonce à Salomé qu’elle est virée du module du master…

En cuisine, Lionel est paniqué. Stéphanie Vaton dispense une masterclass aux élèves.



Ici tout commence du 30 janvier 2023 – vidéo premières minutes

