« L’amour est dans le pré » du 30 janvier : ce soir, les portraits de la saison 18 (partie 1)

« L’amour est dans le pré » du 30 janvier 2023 – C’est parti pour la nouvelle saison de l’émission à succès de M6 « L’amour est dans le pré » ce soir sur M6 avec la première partie des portraits de la saison 18.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY pour découvrir les portraits des 13 agriculteurs de cette nouvelle saison.







« L’amour est dans le pré » du 30 janvier 2023 : ce soir, les portraits partie 1

Pour cette 18e année d’amours champêtres, L’amour est dans le pré revient avec 14 nouveaux cœurs à prendre, à leur tour membres officiels de la grande famille « ADP ». Un objectif : (re)découvrir le frisson du grand amour.

Cette nouvelle saison, 11 hommes et 3 femmes, âgés de 26 à 60 ans, font l’incroyable pari de s’en remettre à l’émission pour les aider dans leur quête amoureuse. Certains ont déjà connu l’amour mais ne parviennent plus à faire de rencontres concluantes. D’autres, à l’inverse, espèrent vivre ce sentiment pour la toute première fois.

Tout au long de ces deux soirées, ces 14 éleveurs, céréaliers, maraichers et héliciculteurs vont se confier sans fard à Karine Le Marchand. Ils partageront leur histoire, leurs peurs, leurs doutes mais aussi leurs rêves et leurs espoirs à l’approche de cette expérience qui pourrait changer leur vie à jamais. Leurs accents du sud, de l’ouest et de l’est résonneront durant plusieurs mois dans vos salons. Leurs histoires vont vous émouvoir, vous amuser, vous irriter aussi parfois. Surtout elles nous rappelleront une fois de plus une leçon essentielle : il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux.

La bande-annonce



