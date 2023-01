Ici tout commence spoiler : Thomas surprend Salomé et Gaëtan (vidéo épisode du 31 janvier)

5 ( 2 )

Ici tout commence spoiler – Salomé a accepté de vivre avec Thomas dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » mais elle va finalement se rapprocher de Gaëtan dans les prochains jours…

Et Thomas va arriver en cuisine à l’improviste et surprendre Salomé et Gaëtan particulièrement complices !







Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Teyssier fait une proposition à Théo (vidéo épisode du 30 janvier)







Publicité





Grâce à Gaëtan, Salomé reprend confiance. Certes, il l’aiguille un peu (beaucoup)… mais, Salomé a trouvé le bon concept. Il y a une vraie alchimie entre ces deux-là. De son côté, Thomas les observe… il se sent menacé.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 590 du 31 janvier 2023, Thomas face à Salomé et Gaëtan



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note