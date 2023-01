5 ( 3 )

C à vous du 26 janvier 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 26 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT

🔵 📌 Fin de vie : une jeune fille de 23 ans, atteinte d’un grave trouble psychiatrique, souhaite être euthanasiée en Belgique. On en parle avec Yves de Locht, médecin généraliste, auteur de “Docteur, rendez-moi ma liberté – Euthanasie : un médecin belge témoigne”

🔵 🎵 Dans le live : Salvatore Adamo présente son nouvel album “In French please !”

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Edouard Baer pour le spectacle « Le journal de Paris », prolongé jusqu’au 15 février au théâtre de la Porte Saint-Martin

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Philippe Mille, Chef du Relais Chateaux « Domaine Les Crayères »

