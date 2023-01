4.7 ( 12 )

La Grande Librairie du 18 janvier 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Cette semaine, dans La Grande Librairie, des livres, des mots et des pulsions de vie ! Que faire face à l’inconsolable ? Comment composer avec la perte ? Dans quelle mesure peut-elle même, si on l’embrasse ou si on l’écrit, nous aider à mieux vivre ?

La Grande Librairie du 18 janvier 2023 : le sommaire

🔵 La philosophe Adèle Van Reeth publie « Inconsolable » (Gallimard). Suite au décès de son père, elle s’interroge sur le drame universel de la perte d’un être cher. Une disparition qui suspend la vie ordinaire et modifie notre rapport au monde. Et si la mort, que rien ne semble consoler, nous enseignait d’autres façons de vivre ?



🔵 Dans « Mes fragiles » (GallimardGallimard), Jérôme Garcin évoque les disparitions récentes de sa mère et, six mois plus tard, de son frère. Deux drames familiaux qui ont marqué sa vie et qu’il tente de vaincre par l’écriture. Un récit bouleversant, où l’écrivain et journaliste révèle un secret qui recompose et réécrit l’histoire de sa famille.

🔵 Vinciane Despret publie « Les Morts à l’œuvre » (Editions La Découverte). Ce livre-enquête s’appuie sur la démarche des Nouveaux Commanditaires, qui permet de commander une œuvre d’art en hommage à des personnes décédées. Un essai lumineux sur la manière dont les disparus peuvent aider les vivants.

🔵 Dans son nouveau roman « Sortir au jour » (Editions La Contre Allée), Amandine Dhée narre la rencontre de deux femmes, l’une au plus près des livres, et l’autre, thanatopractrice, au plus près de la mort. Dans un dialogue plein d’humour, l’autrice questionne les peurs que suscite la fin de vie et livre des pistes de réflexions pour tenter de l’apprivoiser.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 18 janvier 2023 à 21h sur France 5.

