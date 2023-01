Mask Singer saison 5 : de nouveaux enquêteurs, Chantal Ladesou et Vitaa remplacées

5 ( 10 )

Alors que « Mask Singer » fera prochainement son grand retour sur TF1 pour une saison 5, il y a encore du changement du côté des enquêteurs !







En effet, TF1 a annoncé ce vendredi un nouveau quator d’enquêteurs pour la prochaine saison de Mask Singer. Chantal Ladesou et Vitaa ne rempilent pas, Kev Adams et Jeff Panacloc restent avec de nouvelles recrues : Michèle Bernier et Elodie Frégé.







Tous les quatre, ils vont tenter de démasquer les célébrités qui se cachent sous les costumes de la nouvelle saison de Mask Singer. Observation, écoute, concentration, perspicacité… seront les qualités indispensables pour chacun des 4 enquêteurs qui devront deviner l’identité des célébrités (comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes…) cachées derrière les costumes hors norme…

Mais, seront-ils assez attentifs pour démasquer les personnalités cachées derrière les masques ? L’enquête ne fait que commencer, cela promet de belles surprises…



Mask Singer, présenté par Camille Combal, de retour prochainement sur TF1 et myTF1

