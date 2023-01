Patron Incognito du 9 janvier : ce soir, l’émission s’invite chez « Isotoner »

5 ( 1 )

Patron Incognito du 9 janvier 2023 – M6 vous propose un nouveau numéro inédit de « Patron Incognito » ce jeudi soir. Cette fois, immersion dans les coulisses de l’enseigne « Isotoner ».







Rendez-vous dès 21h10 sur M6







Patron Incognito du 9 janvier 2023 : votre émission en quelques lignes

C’est une marque qui nous chausse, nous gante et nous protège de la pluie depuis plus d’une centaine d’années qui tente l’expérience Patron Incognito : lsotoner.

Isotoner est aujourd’hui la 4e marque en France en volume de chaussures vendues, derrière Nike, Adidas et Puma. Son dirigeant, Georges Elkouby, a intégré Isotoner dans le milieu des années 90, alors que l’entreprise opère un tournant stratégique dans son circuit de distribution. Rien ne prédestinait Georges à diriger un jour une entreprise de cette ampleur. C’est dans un quartier populaire de la capitale que le patron a grandi, dans une famille modeste et entouré de ses 6 frères et sœurs.

Aujourd’hui l’entreprise souhaite rajeunir et moderniser son image. Un gros challenge qui pousse Georges Elkouby à retourner sur le terrain en mode incognito pour observer son entreprise sous un angle radicalement différent.

Patron Incognito du 9 janvier 2023, extrait vidéo

Et pour patienter jusqu’à ce soir, voici un extrait de ce qui vous attend !



