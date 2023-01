Plus belle la vie : un acteur se confie sur l’arrêt brutal de la série

5 ( 7 )

Plus belle la vie infos PBLV – Si votre série quotidienne « Plus belle la vie » s’est arrêtée le 18 novembre dernier, elle pourrait prochainement renaitre de ses cendres. Mais rien n’est encore fait et le chemin est encore long. En attendant, un acteur phare s’est confié dans le quotidien la Provence au sujet de cet arrêt brutal.







Il s’agit d’Alexandre Fabre, alias Charles Frémont pendant 18 saisons de « Plus belle la vie ».







« On ne tourne pas une page comme ça… Même si je suis quelqu’un de tout à fait normal. Je reste très attaché à ce personnage qui m’a offert une petite notoriété. Il y a une certaine fierté à évoquer les tournages et cette famille de comédiens avec qui j’ai pas mal de bons moments. Quand ça s’arrête brutalement, c’est dur » a confié l’acteur.

A 68 ans, il vit désormais une partie de l’année à Aix avec sa compagne, Brigitte Wallers.



« Durant l’hiver, je suis à Aix. Puis, quand je veux me ressourcer, je pars dans le Sud-Ouest. J’y retrouve mes racines, le souvenir de mes grands-parents cuisiniers et mon arrière-grand-père peintre » a-t-il expliqué.

