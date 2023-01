« Coup de foudre et amnésie » : votre téléfilm ce 4 janvier sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 5 )

« Coup de foudre et amnésie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 4 janvier 2023 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Coup de foudre et amnésie ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre et amnésie » : l’histoire

Cristina est une célèbre critique culinaire, mais personne ne connaît son visage. Lors du Festival de vin d’hiver, elle se rend par erreur dans un vignoble dont elle a fait une critique virulente l’année précédente. Au moment de partir, elle glisse sur une plaque de verglas et perd la mémoire…

Coup de foudre et amnésie, interprètes et personnages

Avec : Nazneen Contractor (Cristina), Brennan Elliott (Michael), Zarina Rocha (Britney), Genelle Williams (Diane)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Une New-Yorkaise à la montagne ».

