« Prémonitions » : votre film ce soir sur W9 (5 janvier)

Prémonitions au programme TV du jeudi 5 janvier 2023 – Ce jeudi soir à la télé, W9 rediffuse le film « Prémonitions » avec Anthony Hopkins et Colin Farrell.







Un film à voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de 6PLAY.







« Prémonitions » : histoire, résumé, synopsis

Même mode opératoire, même profil de victimes… Lorsqu’ils découvrent le corps d’une jeune femme assassinée, les agents Joe Merriweather et Katherine Cowles en sont persuadés : ils ont bien affaire à un tueur en série, et de la pire espèce. Leur enquête piétinant, Merriweather décide de faire appel à John Clancy, un médium. Même s’il a déjà aidé la police à résoudre d’épineuses affaires, Clancy, dévasté depuis le décès de sa fille, hésite à reprendre du service. Il finit par accepter et découvre que l’assassin possède le même don que lui. En prime, il semblerait qu’il puisse prédire l’avenir, ce qui lui donne toujours une longueur d’avance…

AVEC : Anthony HOPKINS (Dr John Clancy), Colin FARRELL (Charles Ambrose), Jeffrey DEAN MORGAN (Joe Merriweather), Abbie CORNISH (Katherine Cowles), Matt GERALD (Agent Sloman), Jose Pablo CANTILLO (Agent Sawyer), Marley SHELTON (Laura Merriweather), Xander BERKELEY (M. Ellis)



Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce du film…

« Prémonitions » c’est ce soir sur W9 et 6pLay.

