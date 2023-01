5 ( 3 )

C ce soir du 5 janvier 2023, invités et sommaire – Karim Rissouli vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C ce soir ». Aujourd’hui, il a pour thème « Les français attendent-ils trop de l’Etat ? ».







Rendez-vous dès 22h45 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C ce soir du 5 janvier 2023 : sommaire et invités

C’est LA grande question de ce début d’année, celle qui a rythmé la semaine et à laquelle le gouvernement risque d’être confronté encore longtemps : face à l’envolée des prix de l’énergie, face à l’inflation, face aux défis de la crise climatique, pouvons-nous vraiment sortir de cette logique du “quoi qu’il en coûte” ? Pas sûr, à écouter Emmanuel Macron, qui a annoncé aujourd’hui devant les boulangers une extension des aides à près de 400 000 TPE pour payer leurs factures… Alors que faut-il comprendre ? L’Etat a-t-il le bras qui tremble au moment d’arrêter cette logique de perfusion de l’économie mise en place depuis le début de la crise Covid ? Est-il devenu ce que d’autres appellent un “Etat charité” ? Enfin il n’y a peut-être pas d’”argent magique” comme le disait Emmanuel Macron il y a quelques années, mais sans cette accumulation d’aides et de chèques, ne risque-t-on pas de se heurter à un mur des faillites encore plus inquiétant que la dette que nous continuons à creuser ?

📌 Rémi GODEAU, Rédacteur en chef du journal l’Opinion

📌 Jean QUATREMER, Journaliste, correspondant à Bruxelles pour Libération

📌 Alma DUFOUR, Députée NUPES-LFI de Seine-Maritime

📌 Éric MONNET, Économiste, directeur d’études à l’EHESS, professeur à l’École d’économie de Paris, auteur de « La Banque Providence – Démocratiser les banques centrales et la monnaie » aux éditions du Seuil (04/11/2021)

📌 Christophe RAMAUX, Économiste, maître de conférences à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne, chercheur au Centre d’économie de la Sorbonne, auteur de « Pour une économie républicaine – Une alternative au néolibéralisme » aux éditions De Boeck (02/22)

📌 Lucile SCHMID, Co-fondatrice et vice-présidente du think tank La Fabrique écologique

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C ce soir » ce jeudi 5 janvier 2023 à 22h45 sur France 5.

