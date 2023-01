Un si grand soleil du 6 janvier : clash entre Christophe et Johanna (résumé épisode 1054 en avance)

5 ( 8 )

Un si grand soleil du 6 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1054 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 6 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Cécile a apprécié le dîner avec Hugo, elle parle de le réinviter. Mais Christophe freine le truc et dit que ce n’est pas un pote… Cécile le trouve bizarre. Christophe change de sujet et parle de l’entrainement de rugby où il va avec Achille. Il essaie de la rassurer, il va lui en parler.







Dimitri est avec Sabine, qui se moque de ce qui lui est arrivé sur sa mission. Il lui avoue qu’il ne peut pas conduire, il n’y va plus rien. Elle accepte de le déposer.



Johanna parle à Guilhem de sa proposition de rejoindre le cabinet. Il ne peut pas accepter, il a bien réfléchi. Johanna lui explique qu’il lui rendrait service car ils ont décidé de ne pas s’associer avec Claudine et ils risquent de passer par un cap un peu délicat. Guilhem l’interroge sur sa rémunération, Johanna le rassure.

Dimitri et Eve font un nouveau point avec Claudine. Elle est ravie et apprécie le plan d’Eve. Elle les rebooste pour la suite.

Akim épluche les mails d’Hervé Rostand. Il trouve quelque chose… Manu et Elise font le point, Elise pense que le chien a bien été dressé clandestinement. Et Manu l’informe que Raphaëlle n’a pas d’alibi. Akim arrive : il a justement trouvé un échange de mails entre eux et ça chauffait !

Florent et Johanna reçoivent Claudine pour lui annoncer leur décision. Ils prennent des gants et lui annoncent qu’ils refusent sa proposition. Johanna parle de réexaminer son offre d’ici un an… Elle lui parle de l’arrivée de Guilhem en tant que collaborateur.

Manu interroge Raphaëlle, la nounou du chien. Il lui parle de leurs échanges de mails, il comptait porter plainte car elle avait volé sa montre. Elle dit qu’il l’avait retrouvée et qu’il s’était excusé. Manu lui parle du dressage intensif de Ziggy pendant son absence.

Christophe et Charles sont avec Ziggy, Charles pense qu’il avait raison il peut changer de comportement. Christophe le charge de fermer le cabinet, il doit récupérer Achille.

Raphaëlle explique à Manu qu’elle n’a pas gardé le chien pendant son absence. Il s’est enfui pendant 3 semaines, elle n’a jamais osé lui dire ! Et il a réapparu juste avant le retour de Rostand ! Elle lui jure que c’est vrai. Mais Manu la place en garde à vue.

Le client d’Eve l’interroge et se montre pressent, il veut très vite avoir des réponses sur sa fidélité. Au même moment, Dimitri est avec son fiancé. Elle lui propose un job de vendeur… Il ne sait plus quoi dire.

Christophe et Achille assistent à l’entrainement de rugby. L’un des joueurs lui offre un maillot, il est ravi. Le juge appelle Christophe au sujet de Ziggy. Il lui parle de la demande d’euthanasie de la soeur de Rostand et son avocate, Johanna Lemeur. Il lui laisse jusqu’à la fin de la semaine.

Pendant ce temps là, Florent s’étonne que Claudine l’ait pris si bien et qu’elle n’est pas parlé de partir… Mais avec Alix, Claudine rumine. Elle ne comprend pas mais ne compte pas partir !

Christophe appelle Johanna. Il lui parle de sa demande de référé, il veut qu’elle demande à sa cliente d’abandonner. Christophe lui explique que le chien a été conditionné, il ne mérite pas ça. Mais Johanna ne veut rien entendre et raccroche.

Un si grand soleil du 6 janvier extrait, Christophe et Johanna le clash

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

