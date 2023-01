Un si grand soleil du 31 janvier : Robin en arrêt cardiaque (résumé et vidéo épisode 1077 en avance)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 31 janvier, spoiler résumé de l'épisode 1077 en avance







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Janet annonce à Evan que Robin a une infection mais ils ne savent pas encore d’où ça vient. Evan se demande si c’est la climatisation qui est responsable, Janet dit qu’ils ne savent pas mais pour Alain, c’est l’hypothèse la plus probable ! Evan est inquiet, Alain tente de le rassurer.







A la coloc, Ludo propose à Bilal et Elise de l’accompagner au cocktail à la galerie d’Alix. Mais ils n’ont pas envie d’y aller… Ludo insiste, Elise comprend que Margaux l’a planté.



Evan explique à son fils qu’il va être sous-antibiotiques et qu’il va être placé en réanimation. Robin est inquiet et lui demande si c’est grave. Evan confirme que c’est grave mais que ça va bien se passer. En larmes, Chloé interroge son mari, qui essaie de la rassurer. Il lui dit qu’il ne faut pas montrer leur inquiétude à Robin.

Johanna raconte à Claudine la scène que lui a fait Yann devant Milo. Johanna avoue que ça n’était pas désagréable de l’énerver… Claudine appelle Alix, elle prépare sa vengeance et elle compte bien utiliser les confidences de Johanna. Elle n’ira pas au vernissage car elle va prendre un verre avec le procureur Bernier.

Alix parle avec Hélène du tableau que le marchand d’art voulait acheter. Hélène refuse de lui vendre un faux, Alix pense que c’est juste qu’elle ne veut pas arnaquer quelqu’un qu’elle aime bien.

Au lycée, tout le monde s’inquiète pour Robin. Louis sait que sa maladie est due aux climatisations mal entretenues.

Au vernissage, Alix et Hélène se félicitent de leur réussite. Ulysse est là et son ex le critique d’art vient le narguer. Ulysse affirme ne plus peindre…

Claudine boit un verre avec Bernier, ils parlent boulot. La conversation dévie ensuite sur le type d’hommes de Claudine… Bernier propose à Claudine un dîner mais elle décline. A la galerie, Bilal semble subjugué par leur Brénas et fait la connaissance d’Ulysse. Le courant semble passer. De son côté, Hélène parle avec le marchand d’art. Il propose à Hélène et Alix d’aller dîner. Alix refuse mais Hélène accepte. En se baladant après, elle l’embrasse…

Robin se sent mal, il ne peut plus respirer et fait un arrêt cardiaque ! Les médecins doivent le réanimer.

VIDÉO Un si grand soleil du 31 janvier extrait, Robin fait un arrêt cardiaque

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

