Sur le front du 16 janvier : sommaire de l’inédit ce soir sur France 5

Sur le front du 16 janvier 2023 – Hugo Clément vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 avec un nouveau numéro inédit du magazine « Sur le front ». Et ce soir, l'émission a pour thème « Cargos géants : comment voyagent nos achats ? ».







Rendez-vous dès 21h sur France 5







Sur le front du 16 janvier « Cargos géants : comment voyagent nos achats ? »

Des conteneurs tombent à l’eau et l’on retrouve la marchandise sur nos plages. Autour de nos ports, les habitants se plaignent de la pollution. Les porte-conteneurs sont devenus le fer de lance de la mondialisation : ils sont de plus en plus nombreux et toujours plus gros. Hugo Clément enquête en haute mer jusqu’à un cargo-poubelle abandonné avec les marins bloqués à bord.

Exclusif : on a retrouvé un cargo poubelle passé par La Rochelle abandonné au Sénégal avec les marins à bord

En cherchant à savoir ce qu’est devenu un cargo qui avait été contrôlé au port de La Rochelle il y a quelques années, nous retrouvons sa trace au large du Sénégal. Il est en panne, abandonné par son propriétaire. L’épave rouille face à Dakar avec encore à son bord tous les membres de l’équipage. Les marins vivent sans électricité et doivent utiliser une petite lampe de poche la nuit pour signaler leur présence aux autres bateaux et éviter une collision.



Des brosses à dents et des produits de beauté échoués sur nos plages à cause d’un container Lidl tombé d’un bateau

En 2022, des brosses à dents et des produits de beauté de la marque distributeur Lidl se sont retrouvés par centaines sur les plages du littoral atlantique. Les militants qui nettoient nos côtes nous montrent que ces objets du quotidien arrivent régulièrement sur le sable.

Exclusif : le cimetière des bateaux poubelles au Bangladesh

Nous retrouvons la trace d’un bateau qui a longtemps eu un pavillon européen en train d’être démantelé au Bangladesh, sans aucune mesure de sécurité, directement dans l’océan Indien. C’est totalement illégal, mais ce navire a changé de pavillon juste avant de partir mourir dans ces conditions dramatiques.

Le paquebot CMA CGM moins vert qu’il n’en a l’air

Nous sommes partis à la rencontre en pleine mer de la dernière nouveauté de l’armateur français CMA CGM. Il est peint en vert et se vante d’avancer au gaz naturel, mais nous découvrons qu’il y a souvent des fuites de méthane très polluantes. On apprend aussi qu’il possède deux cuves, une de gaz, mais aussi une autre… de fioul lourd !

Espoir : une société française invente une immense voile pour réduire la consommation des cargos

Cette gigantesque voile qui permet d’économiser 20 à 40 % de carburant sur des porte-conteneurs traditionnels. Avec son mât de 60 mètres, il a fallu réaliser le plus grand convoi exceptionnel français pour l’amener jusqu’au port. Nous suivons début janvier 2023 les premiers tests grandeur nature.

Des combattants

Claire Simonin

Cette avocate troque régulièrement sa robe pour les bottes de pluie. Elle arpente les plages bretonnes pour ramasser les objets tombés des paquebots au large. Claire Simonin arrive à mobiliser petits et grands pour ce travail titanesque et nous alerte sur les pollutions toujours plus nombreuses liées au fret maritime.

Elisabeth Pelliccio

Demandez à cette Marseillaise ce qu’elle pense des porte-conteneurs qui défilent près de chez elle, vous allez être reçus ! Elisabeth Pelliccio est persuadée que la fumée des bateaux nuit gravement à sa santé et à celle de ses voisins. Elle manifeste et pose des capteurs dans son quartier pour documenter cette pollution dangereuse.

Constance Dijkstra et Fanny Pointet

Ces membres de Transport & Environnement nous dévoilent ce que le monde de la marine marchande voudrait tant nous cacher : le carburant qui fait avancer ses bateaux. Ils nous montrent du fioul lourd et approchent un navire de CMA CGM pour mesurer la pollution qui sort des cheminées.

Mohammed Sajib

Ce pêcheur vit sur la côte où, sur des dizaines de kilomètres, des navires en fin de vie sont démantelés sans aucune norme de sécurité. Mohammed Sajid se bat contre les bateaux européens envoyés illégalement dans sa zone de pêche qui déversent des produits chimiques et des substances toxiques dans les eaux.

Extrait vidéo de Sur le front du 16 janvier

« Cargos géants : comment voyagent nos achats ? », c’est ce soir dans « Sur le front » dès 21h sur France 5.

