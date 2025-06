« Urgence océan : un sommet pour tout changer » : votre soirée évènement ce soir sur France 2 (10 juin)

Publicité





« Urgence océan : un sommet pour tout changer » au programme TV du mardi 10 juin 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 2 vous propose en direct la soirée « Urgence océan : un sommet pour tout changer », présentée par Hugo Clément et Léa Salamé.





A découvrir dès 20h45 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Urgence océan : un sommet pour tout changer » : présentation

Pionnier d’opérations spéciales inédites en faveur de la planète et fort d’un engagement constant autour des enjeux environnementaux, France Télévisions met en place un dispositif éditorial exceptionnel à l’occasion de la 3ᵉ Conférence des Nations unies sur l’Océan (UNOC 3), co-organisée par la France et le Costa Rica, qui se tiendra à Nice du 9 au 13 juin 2025.

Au cœur de cette mobilisation : Urgence Océan : un sommet pour tout changer, une grande soirée de service public présentée en direct par Léa Salamé et Hugo Clément, le mardi 10 juin, dans la continuité du Journal de 20h sur France 2, également diffusée sur france.tv et TV5 Monde. Invité exceptionnel de cette émission : le président de la République Emmanuel Macron, qui reviendra sur les résultats de la Conférence et rappellera l’ambition française en matière de protection des océans.



Face à la Méditerranée, symbole des enjeux environnementaux majeurs, cette émission nous plonge au cœur du Sommet, dont l’objectif est d’accélérer les actions en faveur de la préservation et de l’exploitation durable de l’océan. Rappelons que la France, grâce à ses territoires ultramarins, est la deuxième puissance maritime mondiale.

De nombreuses personnalités internationales – politiques, scientifiques, sportives ou figures engagées pour l’environnement – seront présentes sur le plateau. L’émission mettra également à l’honneur les Français, connus ou anonymes, qui œuvrent pour les océans, et interpellera chacun sur les gestes concrets à adopter. Cinq actions simples et accessibles seront proposées à tous pour contribuer à la sauvegarde des océans.