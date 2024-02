Nos grandes décisions du 21 février 2024 : le sommaire ce soir sur France 2

Publicité





Nos grandes décisions du 21 février 2024, les invités – Ce mercredi soir en deuxième partie de soirée, Hugo Clément vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro en direct de son nouveau magazine de société « Nos grandes décisions ».





Nos grandes décisions, le sommaire du 21 février 2024

Ce soir, Hugo Clément reçoit des agriculteurs en détresse pour une émission plus que jamais d’actualité. Et l’animateur a confié sur X qu’aucun ministre n’a accepté de venir !

« Ce sera sans la ministre déléguée à l’agriculture, qui devait être là pour dialoguer avec eux, mais qui a annulé sa venue à la dernière minute. Aucun autre ministre n’a souhaité venir. » a écrit l’animateur.



Rdv à 22h45 sur France 2 dans #NosGrandesDécisions en direct pour une émission spéciale avec des agriculteurs en détresse. Ce sera sans la ministre déléguée à l’agriculture, qui devait être là pour dialoguer avec eux, mais qui a annulé sa venue à la dernière minute. Aucun autre… pic.twitter.com/adhR4NXzIX — Hugo Clément (@hugoclement) February 21, 2024

Nos grandes décisions, rappel du concept

« Nos grandes décisions » accompagne vos choix cruciaux en réunissant sur le plateau des experts et des personnes ayant vécu des situations similaires. L’émission explore des dilemmes personnels reflétant des enjeux sociétaux tels que le couple, la santé, la carrière et l’écologie. Hugo Clément guide les participants à travers des décisions impactantes dans des domaines comme la famille, le travail, la santé, l’amour, l’éducation, etc. Les témoignages variés et les débats animés fournissent une perspective populaire, tout en encourageant les téléspectateurs à voter sur les solutions proposées. L’émission offre une compréhension approfondie des problèmes sociaux, sans être sensationnaliste, tout en suscitant l’intérêt du public pour des questions concrètes.

