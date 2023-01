Un dimanche à la campagne du 29 janvier 2023 : les invités de Frédéric Lopez

4.6 ( 8 )

Un dimanche à la campagne du 29 janvier 2023, les invités – Après plusieurs week-end de rugby, Frédéric Lopez est de retour ce dimanche et vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Aujourd’hui, Frédéric Lopez reçoit l’humoriste et comédien Michel Boujenah, la chanteuse Chimène Badi et le danseur étoile François Alu.







Rendez-vous dès 16h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 29 janvier 2023 : sommaire et invités

Cette semaine, Frédérique Lopez a donné rendez-vous à trois personnalités exceptionnelles qui ont choisi de croire en leur singularité envers et contre tout.

🔵 Humoriste, comédien et réalisateur à succès, Michel Boujenah est aujourd’hui un artiste comblé. Pourtant, à ses débuts, tout le monde lui avait prédit que son accent et ses origines l’empêcheraient de monter sur scène.

🔵 En 20 ans de carrière, la chanteuse Chimène Badi a vendu plus de 3,5 millions d’albums. Mais il lui a fallu du temps pour trouver sa place dans un métier où la tyrannie des apparences peut être dévastatrice.

🔵 Le danseur étoile François Alu était surnommé la « rock star » de l’Opéra de Paris. Mais son caractère libre et rebelle s’est souvent heurté aux traditions de la prestigieuse institution. Un grand écart de plus en plus difficile à supporter.



Entre ballade à vélo, partie de ping-pong endiablée et dégustation de crêpes pour la chandeleur, ces trois artistes nous raconteront comment, en acceptant enfin leur différence, ils ont réalisé leurs rêves.

Dans ce dimanche à la campagne, même les rêves les plus fous deviennent réalité. Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Un dimanche à la campagne » ce dimanche 29 janvier 2023 à 16h55 sur France 2.

