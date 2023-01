Un si grand soleil du 12 janvier : Cécile prête à quitter Christophe (résumé épisode 1064 en avance)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 12 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1064 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 12 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Cécile a dormi sur le canapé, Christophe part travailler tôt… Cécile lui reproche d’avoir passé son week-end à s’enfuir. Elle lui demande de lui parler et lui dire ce qui ne va pas. Christophe dit avoir du mal à se remettre de la mort de Ziggy. Elle pense qu’il y a autre chose, Christophe lui dit de penser ce qu’elle veut… Il s’en va.







Florent et Johanna accueillent Guilhem. Florent l’alerte concernant Claudine, il a peur qu’elle se soit vexée et craint qu’elle ne lui réserve pas un bon accueil. Mais Claudine arrive et lui souhaite la bienvenue.



Dimitri se sent mal à ‘idée d’aller trop loin, il appelle Eve qui ne le comprend pas. Il trouve ça moche et Eve lui dit que c’est juste leur mission. Dimitri décide finalement d’y aller. Elle l’accueille chaleureusement et lui explique le travail.

A la clinique vétérinaire, Charles remarque que Christophe ne va pas bien. Il l’interroge sur Ziggy. Christophe est révolté, le chien n’était pas responsable et c’était injuste.

Manu interroge un employé de Rostand. Il explique que l’associé de Rostand n’est pas commode… Il explique que les employés sont inquiets par la vente. Les deux patrons étaient en désaccord sur la vente. Rostand n’aurait jamais voulu vendre.

Guilhem sympathique avec Claudine, qui semble accueillante. Pendant ce temps là, Manu appelle Hosse, il l’interroge sur leur dispute au sujet de la vente de la société. Il dit ne plus avoir envie de continuer sans Rostand.

Claudine parle à Guilhem de l’agence de tentateurs, il trouve que c’est une très bonne idée. Claudine lui propose de faire partie de l’aventure, il promet d’y réfléchir ! Pendant ce temps, Dimitri travaille à la boutique de guitares, tout se passe bien. Il l’invite à boire un verre, elle accepte mais pas avant jeudi.

Cécile appelle Christophe, il ne décroche pas… Guillaume, le client d’Eve et Dimitri vient voir sa compagne, il a trouvé un lieu pour le mariage. Il lui propose d’y aller jeudi soir, elle lui ment en disant qu’elle n’est pas dispo car elle retrouve une copine ! Il appelle Eve, il est hors de lui et pense qu’elle le trompe. Eve insiste pour aller au bout du processus, il ne doit rien lui dire.

Claudine est à la Paillotte, elle retrouve Enzo qui ne comprend pas qu’elle ne s’associe pas avec son père car il était partant. Elle lui avoue ne pas avoir compris non plus. Alix rejoint Claudine. Elle lui confie ce qu’elle vient d’apprendre, elle pense du coup que que ça vient de Johanna.

Christophe rentre tard et se dispute encore avec Cécile. Achille les entend se disputer… Cécile lui dit que c’est peut être mieux qu’il soit sans elle !

Un si grand soleil du 12 janvier extrait, Cécile prête à quitter Christophe

