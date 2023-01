Un si grand soleil du 2 janvier : Manu surprend Eve (résumé épisode 1050 en avance)

5 ( 5 )

Un si grand soleil du 2 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1050 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans le premier épisode de l’année de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 2 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Christophe veut faire un risotto pour Cécile le soir. Mais elle propose de cuisiner car il a une journée chargée avec l’expertise. Christophe lui assure que cuisiner le détend. Et il l’interroge au sujet du juge en charge de l’affaire…







Dimitri est avec Sabine, il a rendez-vous avec Claudine pour signer les statuts de création de l’agence. Elle est toujours contre et lui reproche ce qu’il va faire. Dimitri essaie de lui expliquer qu’il ne fait rien de mal et a besoin de gagner de l’argent. Sabine lui demande de lui épargner les détails…



Dimitri et Eve signent les statuts de l’agence « Fidèle or not ? ». Claudine a commandé la création du site internet, les réseaux sociaux sont déjà en ligne. Elle leur donne les clés de leurs bureaux et des téléphones professionnels. Dimitri salue son efficacité.

Christophe et Charles s’occupent de l’expertise sur le chien. Charles se charge de l’injection pour le sédater. Il le trouve calme et doute que ce soit un chien tueur. Mais Christophe dit que ça ne veut rien dire.

Dimitri et Eve découvrent leurs bureaux, ça manque de personnalisation. Mais ils s’emballent sur la déco. Pendant ce temps là, Claudine parle de la création de l’agence à Florent et Johanna. Claudine leur propose de devenir associée du cabinet. Florent et Johanna ont l’air surpris et réticents… Johanna est emballée, 1 million d’euros ça changera tout. Mais Florent n’en a pas envie. Johanna a peur qu’elle s’en aille, Florent promet d’y penser.

Christophe amène à Hugo le moulage de la mâchoire de Ziggy. Ils concluent que c’est bien lui qui a tué son maitre, et il n’y avait pas d’autre chien. Hugo dit que c’était un plaisir de collaborer avec lui, il propose à Christophe un verre après le boulot. Manu informe Becker que c’est bien le chien qui a tué Rostand. Becker ne comprend pas comment un animal domestique peut attaquer son maitre comme ça, Manu lui assure qu’ils continuent d’enquêter pour comprendre.

Charles ne comprend pas, il a promené Ziggy et le trouve adorable. Christophe pense qu’il a du se passer quelque chose entre son maître et lui. Mais il suppose qu’il va être euthanasié.

Alix vient voir Claudine, elle est ravie car sa galerie explose. Et Claudine lui annonce avoir proposé à Johanna et Florent de s’associer. Elle pense qu’ils ne peuvent pas refuser.

Manu rentre et retrouve Eve. Elle dit avoir donné des cours particuliers. Il file à la douche quand son deuxième téléphone sonne. Elle répond à un client potentiel qui veut prendre rendez-vous. Manu surprend la conversation…

Hugo et Christophe discutent, le vétérinaire pense que le chien a eu un élément déclencheur. Il lui parle ensuite de son futur mariage.

Manu demande à Eve de quoi elle parlait au téléphone quand elle a précisé 300 euros par jour. Eve parle d’un élève d’une grande école qui des journées de cours particuliers.

Cécile discute avec Achille en attendant Christophe. Ça semble un peu tendu… Christophe rentre. Pendant ce temps là au cabinet, le chien devient super agressif face à Charles qui passe la serpillère !

