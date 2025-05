« Qui veut gagner des millions ? » du 24 mai : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

Publicité





« Qui veut gagner des millions ? » du 24 mai 2025 – Arthur vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour un nouveau numéro de TF1 du jeu « Qui Veut Gagner des Millions ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Qui veut gagner des millions ?, présentation de l’émission du 24 mai

Le jeu mythique de TF1 signe son grand retour, avec Arthur à la présentation, pour une soirée placée sous le signe de l’émotion et de la solidarité !

Pour cette édition exceptionnelle, l’animateur recevra ses invités dans le cadre enchanteur du Cirque d’Hiver Bouglione. Cinq duos de personnalités emblématiques s’affronteront dans la bonne humeur pour soutenir des associations qui leur tiennent à cœur.



Les invités ce soir

– Gérard Jugnot et Philippe Lacheau joueront en faveur de Rire Médecin

– Baptiste Lecaplain et Kyan Khojandi défendront Un Cadeau pour la Vie

– Nolwenn Leroy et Laurent Baffie soutiendront la Fondation pour le Logement des Défavorisés

– Vincent Dedienne et Michel Denisot représenteront ADAPEI 36

– Sophia Aram et Dominique Farrugia joueront pour France Sclérose en plaques

Une soirée pleine d’humour, de générosité et de suspense vous attend… Alors, à votre avis : quel sera leur dernier mot ?