« 2050 – le monde d’après » : votre documentaire inédit ce soir sur W9 (7 février)

« 2050 – le monde d’après », c’est le documentaire inédit diffusé ce mardi 7 février 2023 sur W9. Un été qui dure 6 mois, des fleuves à sec, des montagnes sans neige à Noël, et des tempêtes glaciaires dignes des pires films catastrophe, cela s’est produit en 2022, et la France n’a pas été épargnée. Force est de constater que les prévisions les plus pessimistes des scientifiques n’ont pas attendu 2050 pour se réaliser…







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en streaming sur 6PLAY via sa fonction direct.







« 2050 – le monde d’après » : présentation

Notre planète change à vue d’œil sous nos yeux affolés et nous commençons à réaliser que non seulement les événements climatiques extrêmes vont se multiplier, mais notre vie ne sera plus jamais la même. Pour prendre un avion, il faudra bientôt être capable de supporter des turbulences violentes à répétition. Pour aller à la plage dans certaines régions, il faudra porter un masque à gaz, si l’on ne veut pas succomber aux gaz toxiques émis par une mystérieuse algue verte qui prolifère de plus en plus en France à cause du réchauffement de la mer. Et puis, se déplacer, même pour de courtes distances, va devenir un vrai casse-tête. Les voitures thermiques sont vouées à disparaître, mais la voiture électrique n’est pas non plus la panacée. Avons-nous vraiment envie de continuer à subir des kilomètres de bouchons, même en silence ?… Cerise sur le gâteau, la vie à la campagne dont beaucoup d’entre nous rêvent et voient comme une solution pour réduire notre empreinte carbone, pourrait bien devenir impossible. En effet, la sécheresse est un mal sournois qui fissure, voire détruit nos maisons. Des millions de Français en sont victimes depuis l’été dernier.

Alors comment allons-nous vivre dans le monde d’après ? Des industriels, et des scientifiques, parfois un peu fous, imaginent des solutions : partout dans le monde c’est la course à l’homologation pour les voitures volantes. Le rêve de l’homme, voler, presque comme les oiseaux, serait-il en train de se réaliser ? Mais attention, pour en profiter, il faudra vivre en ville. Certains conçoivent même des cités du futur, autonomes, et résistantes aux pires catastrophes climatiques. Comme « The Line », déjà en construction en plein désert d’Arabie saoudite, qui devrait accueillir ses premiers habitants dès 2030. De leur côté des « magiciens du climat » pensent avoir trouvé la solution pour faire pleuvoir quand bon leur semble, à coups de roquettes lancées sur les nuages…

Mais n’oublie-t-on pas un peu la nature dans tous ces projets ? Peut-on vraiment la dompter à ce point ? En particulier les animaux qui partout dans le monde se rebellent contre l’emprise grandissante de l’homme sur leur territoire ? Sur les réseaux sociaux les stories de citadins encerclés par des animaux sauvages sont légion : ours, panthères, ou encore oiseaux qui, comme dans le film d’Hitchcock, passent à l’attaque dans les villes. Ils nous font peur, et ils propagent aussi des épidémies, comme le Covid, qui n’était probablement que le début d’une longue série.

Et puis, pour que notre monde reste vivable en 2050, il va falloir changer notre alimentation, tant nos modes de production sont néfastes à la planète. La nourriture du futur est déjà en préparation, voire dans nos assiettes : viande clonée, mais aussi steaks d’insectes…De véritables fermes d’élevage de crickets, sur 8 étages commencent à faire leur apparition en France.

Quelles solutions seront efficaces à l’horizon 2050 pour sauver la planète ? Une chose est certaine, il faut agir car si nous ne faisons rien, les trois quarts de l’humanité seront en réel danger de mort à cause des caprices du climat, au moins 20 jours par an !

Des experts, des archives édifiantes et des séquences de fiction marquantes vont vous projeter dans ce monde d’après.

2050 – le monde d’après, extrait vidéo



« 2050 – le monde d'après » c'est ce soir dès 21h10 sur W9.

