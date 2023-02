5 ( 3 )

« 20h30 le dimanche » du 19 février 2023 : les invités de Laurent Delahousse – C’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ses invités du jour !







« 20h30 le dimanche » du 19 février 2023 : les invités

Voici la liste des invités de ce dimanche soir.

⚡️ Hugh Jackman et Florian Zeller, pour le film « The Son », dont la sortie est prévue en France le 1er Mars. Lacteur australien, star de la saga X-Men, viendra présenter, en exclusivité en France, le film « The son » réalisé par le français Florian Zeller.



🎙️ La chanteuse La Zarra, qui représentera la France à l’Eurovision. Ce dimanche elle révèlera en exclusivité son titre “Évidemment” sur le plateau de 20h30 le dimanche !

