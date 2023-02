50mn Inside du 18 février : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 5 )

50mn Inside du 18 février 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







Publicité





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 18 février 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🗞️ À la Une – Les diktats de l’ultra-minceur sont de retour chez les stars, et sur les réseaux sociaux.

C’est une tendance qui explose ces derniers mois mais qui est loin de faire l’unanimité : le retour de l’ultra minceur. Côtes apparentes, ventre extra plat et joues creusées… de plus en plus de stars affichent un corps filiforme, résultat de régimes drastiques ou d’opérations controversées. Un phénomène qui n’est pas sans rappeler l’esthétique en vogue au début des années 2000

🎶 En coulisses – La tournée des stars des années 80

Emile et Images, Jean-Pierre Mader, Sabrina Salerno ou encore Patrick Hernandez. Ils ont fait les tubes des années 80 et reprennent tous du service cette année, pour une nouvelle série de concerts exceptionnels. Nous avons suivi ces chanteurs qui vivent une seconde jeunesse.



Publicité





📸 Le Portrait – Rencontre avec Jeff Panacloc

Alors qu’il s’apprête à repartir sur les routes pour la suite de sa tournée « Jeff Panacloc Adventure » dans ce portrait c’est sans son fidèle acolyte, Jean-Marc, que le jeune ventriloque de 36 ans se confie sur son parcours et ses nouveaux projets.

💿 La Story – : « Sous le Vent » retour sur l’histoire d’un des plus grands tubes de Céline Dion en duo avec Garou

50mn Inside du 18 février 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le Secret du Super bowl

C’est l’événement qui chaque année, rassemble le plus de téléspectateurs dans le monde: le Super Bowl ! C’était dimanche, à Phoenix en Arizona, avec, pour enflammer le fameux show de la mi-temps… Rihanna qui a su créer la surprise ! Entre fête, business, et grand spectacle… Bien plus qu’une finale sportive, le Superbowl, c’est un concentré d’Amérique, dans tout ce qu’elle a de fascinant, et d’excessif aussi. Nous étions dans les coulisses de cet événement complètement fou.

📍 Le document d’Inside : Direction la montagne aux Portes du Soleil

Cette semaine nous partons du côté des Portes du Soleil, autour d’Avoriaz, en Haute Savoie. Un domaine authentique qui ne mise pas tout sur le ski. Expériences sportives insolites, spectacles, repos en famille … On peut profiter de la montagne sans être mordu de glisse !

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note