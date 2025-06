50mn Inside du 7 juin 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50′ Inside du 7 juin 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 7 juin 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🥘 L’événement – Aix-en-Provence : au cœur du dîner le plus étoilé du monde !⁣

Au coeur du dîner le plus étoile au monde à Aix-en-Provence. Un rendez-vous exclusif qui a rassemblé 19 chefs en cuisine, tous distingués par le guide Michelin. Comment ont-ils relevé ce défi ?

✨ En coulisses – Le mythique Moulin Rouge

Pourquoi le plus célèbre des cabarets est-il indétrônable depuis 135 ans ?⁣



🕺🏻 Le portrait – Kamel Ouali⁣

L’ancien prof de danse emblématique de la Star Academy se confie.

💿 La story – « Moi… Lolita » d’Alizée

Quels sont les secrets de ce tube qui a traversé les époques⁣ ?

50mn Inside du 7 juin 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🤩 Le document – Monaco

Direction Monaco, élue meilleure destination européenne. Comment la principauté entretient-elle sa légende ?⁣

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.