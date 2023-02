50mn Inside du 4 février : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 5 )

50mn Inside du 4 février 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside.







50mn Inside du 4 février 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎶 À la Une – Revenge Songs !

🎤 En intimité – Clara Morgane

Cette semaine, nous partons à Aix-en-Provence où Clara Morgane nous a reçus en famille. Après des débuts sulfureux il y a 20 ans, la jeune femme s’est muée en redoutable femmes d’affaires et en mère de famille. Mariée depuis 10 ans et mère d’une petite fille de 7 ans, Clara Morgane partage désormais sa vie entre le sud de la France où elle s’est installée il y a 5 ans et Paris, où elle se produit sur la scène d’un célèbre cabaret.



📸 Le portrait – Rencontre avec Alexandra Lamy

Elle est de ces actrices qui marquent les esprits par leur authenticité et leur bonne humeur. Comédienne, réalisatrice, femme engagée mais aussi une mère qui ne manque pas de conseils pour sa fille de 25 ans, Chloé Jouannet, devenue, elle aussi, actrice.

🎶 La story – Titanic

Retour sur l’histoire de ce film culte, qui fête ses 25 ans. Impossible d’oublier Leonardo Dicaprio et Kate Winslet, ou encore la chanson de Céline Dion. Le film de James Cameron a marqué toute une génération et est resté pendant 12 ans le plus grand succès de l’histoire du cinéma. Pour célébrer cet anniversaire, le film ressortira en salle mercredi prochain. L’occasion de revenir sur la naissance du film, et du phénomène qu’il a généré

50mn Inside du 4 février 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌴🐘 Le document d’Inside – Thailande

Cette semaine nous partons dans un pays qui était un peu sorti des radars touristiques ces dernières années, et qui revient en force … La Thaïlande !

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.

