Envoyé Spécial du 9 février : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

Envoyé Spécial du 9 février 2023 – Ce jeudi 9 février à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit de l’année du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.







A voir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 9 février 2023 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Enquête sur les écolos radicaux

Bloquer les automobilistes, asperger de soupe les toiles de grands maîtres, saboter des usines considérées comme polluantes…depuis des mois, pas une semaine sans que « Dernière rénovation » « Just stop oil », ou « Extinction Rebellion » n’organisent une opération coup de poing. Dans les rangs de ces organisations, beaucoup de jeunes entre 20 et 30 ans, plutôt diplômés et citadins.

Pour eux, fini le militantisme traditionnel, à coup de pétitions ou de marche du climat. Cette nouvelle génération, angoissée par le réchauffement de la planète, choisit de frapper fort pour alerter sur l’inaction climatique. Quitte à se retrouver face à la justice. Comme Rachel, 20 ans, bloqueuse de route sous contrôle judiciaire. Ou encore Hugo, scientifique et père de famille qui a passé une semaine en prison. Qu’est-ce qui pousse ces nouveaux activistes à s’engager de façon si radicale ? Jusqu’où sont-ils prêts à aller pour faire entendre leur voix ? Envoyé spécial a suivi pendant plusieurs semaines ces nouveaux écologistes radicaux.

Un reportage de Romain Boutilly, Elodie Delevoye, Perrine Aubert et Adrien Bellay

🔴 Inflation : quand les Français volent pour manger

Ils sont étudiants ou salariés, chômeurs ou retraités et depuis quelques mois, ils se sont mis à voler de la nourriture. Un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur dans les petits commerces et les supermarchés. Les vols à l’étalage ont augmenté de 14% en un an (chiffres Police et Gendarmerie). Dans le palmarès des produits les plus volés figurent désormais les produits frais comme la viande ou le fromage. Des aliments dont les prix ont augmenté de plus de 10% ces derniers mois.

Envoyé spécial est allé à la rencontre de ces consommateurs qui décident de ne plus passer à la caisse, des patrons de supermarchés qui tentent de trouver la parade en utilisant de nouveaux dispositifs antivols, et des agriculteurs qui n’échappent pas à cette envolée des vols de nourriture.

Un reportage de Jérôme Levy



Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

