C à vous du 17 février 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir sur France 5 et pour bien finir la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd'hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 17 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 Consommation de cocaïne en France, réforme des retraites… Jérôme Fourquet, politologue, directeur du département « Opinion » de l’institut de sondages IFOP, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Comment les 18-34 ans sont devenus accros à la chirurgie esthétique : on en parle avec Elsa Mari et Ariane Riou, journalistes au Parisien, qui publient “Génération bistouri”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jeremy Galvan, chef du restaurant “Jeremy Galvan” à Lyon

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Mathieu Laine pour son livre “La compagnie des voyants”, paru aux Editions Grasset

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Victor Belmondo, Philippe Besson et Guillaume De Tonquédec, pour le film “Arrête avec tes mensonges”, réalisé par Olivier Peyon, en salle le 22 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 17 février 2023 à 19h sur France 5.



