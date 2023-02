5 ( 2 )

C dans l’air du 22 février 2023, invités et sommaire – En ce mercredi et comme tous les soirs sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.







C dans l’air du 22 février 2023 : le sommaire

⚫ Sylvie Brunel, professeur de géographie à la Sorbonne et auteure de Nourrir, sera ce soir l’invitée de Axel de Tarlé dans C dans l’air.

« Cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre ! », la géographe Sylvie Brunel interpelle le lecteur pour mettre en valeur ce monde agricole souvent pointé du doigt, où les critiques font des agriculteurs les « boucs émissaires de nos peurs ». Après avoir travaillé dix-sept ans avec Médecins sans frontières et Action contre la faim, cette spécialiste des questions de développement durable signe un manifeste pour les paysans, « les premiers écologistes de la planète » à ses yeux.

Souveraineté alimentaire, défi climatique, difficulté du métier, Sylvie Brunel, auteure de Nourrir, reviendra sur les enjeux majeurs du monde agricole de nos jours, alors que s’ouvre la 59ème édition du Salon de l’agriculture ce samedi 25 février.

⬛ 10 heures, il poignarde sa professeure

Il était un peu plus de 10 heures ce matin, au lycée Saint-Thomas d’Aquin, à Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, lorsqu’un élève est entré dans la classe d’espagnol armé d’un couteau et a poignardé son enseignante de 54 ans. Les secours sont arrivés très vite sur place mais la professeure est décédée quelques minutes plus tard. Le jeune homme, âgé de 16 ans, a été interpellé rapidement par la police.

Les autres élèves du lycée catholique privé ont pu sortir de l’établissement à la mi-journée souvent attendus par leurs parents, après avoir été confinés près de deux heures dans leurs classes respectives. Certains étaient en larmes. Tous sont sous le choc après cette matinée.

Olivier Véran a exprimé ce matin le « soutien » du gouvernement « à la communauté éducative dans son ensemble incluant les enseignants, les directeurs d’établissement, les parents d’élèves, les élèves eux-mêmes ». « J’imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter localement et plus généralement à l’échelle de la nation », a encore dit le porte-parole du gouvernement. Le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye qui s’est rendu sur place a évoqué un « jour triste pour l’Éducation nationale » et « drame d’une exceptionnelle gravité qui a ému la France entière ». Une cellule d’aide psychologique a été mise en place pour accompagner les lycéens. Le suspect actuellement interrogé par la police aurait assuré avoir « entendu des voix ». Outre les circonstances des faits, l’enquête va devoir déterminer l’état psychologique et les motivations de cet élève.

Le meurtre d’un enseignant en milieu scolaire est rarissime en France. L’Agence France Presse en recense moins d’une dizaine au cours des quarante dernières années. Le dernier en date remonte au 16 octobre 2020 et s’est produit à Conflans-Sainte-Honorine, à l’extérieur d’un collège. Il s’agissait du professeur Samuel Paty, assassiné par un terroriste islamiste.

L’émotion est aujourd’hui immense dans la communauté éducative, de plus en plus confrontée à la montée des violences en milieu scolaire. Insultes, menaces et parfois agressions physiques, proférées par les élèves mais aussi par leurs parents, minent le climat scolaire et font désormais des professeurs, l’un des dix métiers les plus exposés à la violence avec les policiers, les sapeurs-pompiers, les soignants et les maires.

Premier maillon de l’Etat au contact des citoyens, les édiles et les conseillers municipaux sont eux aussi de plus en plus cibles des violences de la part des administrés, du fait de leurs fonctions. Quelque 1500 agressions sont à déplorer en 2022, selon l’Association des maires de France. Dans un cas sur dix, les élus ont été attaqués physiquement.



