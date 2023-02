5 ( 9 )

C dans l'air du 3 février 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 3 février 2023 : le sommaire

🔵 Frédéric Ploquin, journaliste, auteur de Les narcos français brisent l’omerta aux éditions Albin Michel, sera ce soir l’invité d’Axel de Tarlé.

Le procès de six hommes accusés d’avoir organisé un trafic de drogue qui transitait par le port du Havre s’est ouvert ce mercredi 1er février devant la cour d’assises de Douai. Tous sont jugés pour importation et trafic de produits stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs.

C’est en 2017 que l’histoire commence. La police judiciaire du Havre est alertée qu’un vaste trafic international de cocaïne transite par le port. La marchandise débarquée sur le port provient d’Amérique du Sud. Les individus qui la réceptionnent sont connus de la justice et ont déjà été condamnés pour trafic de cannabis et d’héroïne au début des années 2010.

Ce réseau très organisé permettrait de livrer la marchandise aux mafias. Les 6 hommes, tous non dockers, âgés de 29 à 56 ans sont accusés d’avoir fait partie de ce vaste trafic. Ce groupe était chargé « d’extraire la cocaïne des conteneurs », a expliqué le président de la Cour.

Quatre des 6 accusés, déjà condamnés pour trafic de drogue par le passé, encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Les 2 autres accusés risquent 30 ans de prison. Le procès devrait se poursuivre jusqu’au 16 février 2023.

Frédéric Ploquin est journaliste spécialisé dans les domaines de la police, du banditisme et du renseignement. Pour son livre d’enquête « Les narcos français brisent l’omerta », publié chez Albin Michel, il a rencontré des narcotrafiquants français. Il y raconte la réalité du trafic en France.

Pour Frédéric Ploquin, « il y a un climat de violence dans les ports assez énorme ». Il reviendra sur réseau de trafic de drogue au Havre.

🔵 Borne : et maintenant la bataille de l’Assemblée…

Après deux journées de manifestations massives contre la réforme des retraites et avant celles du 7 et 11 février, la Premier ministre était l’invitée hier soir de l’émission l’Evènement sur France 2. L’occasion pour la cheffe du gouvernement de faire (encore) de la « pédagogie » sur cette réforme qu’elle juge « indispensable » et de se montrer inflexible sur le recul de l’âge légal à 64 ans, malgré son rejet par 64 % des Français.

« J’entends les réticences, les inquiétudes, les questions », a déclaré Elisabeth Borne. « Demander aux Français de travailler plus longtemps, c’est un effort », a-t-elle concédé, « mais si on ne fait pas cette réforme, c’est notre système de répartition qui ne tiendra pas ». Reconnaissant que le texte vise d’abord « l’équilibre », et ensuite « la répartition de l’effort », elle a assuré : « Cette réforme, elle se fera ».

Quarante-cinq minutes d’interview donc avec peu d’annonces, si ce n’est une porte ouverte sur l’emploi des séniors : actuellement, deux tiers des personnes âgées de 60 à 64 ans ne travaillent pas. Le gouvernement veut instaurer un index seniors qui devra être publié par les grandes entreprises, mais à ce stade il est purement indicatif. Hier soir, Elisabeth Borne s’est montrée ouverte à un dispositif plus contraignant, pour que les entreprises de plus de 50 salariés ayant un mauvais index séniors aient l’obligation de mettre en place un « plan d’action » sous peine de sanctions. La Première ministre souhaite également encourager les entreprises à embaucher des séniors et n’a pas formellement écarté l’idée d’une baisse de cotisations.

Tout cela se discutera au Parlement. L’idée est notamment défendue par des députés LR sur qui toute l’attention se porte depuis quelques jours. Car sans le soutien des élus Les Républicains, le texte risque d’être bloqué. Or, selon un recensement réalisé par France Inter lundi 23 janvier, au moins un tiers des députés LR ne sont pas prêts à voter « pour » ce texte en l’état. Alors mercredi, le président des Républicains et le président du groupe LR à l’Assemblée ont été reçus par la Première ministre. Les deux hommes ont demandé « au gouvernement de revoir un peu sa copie » notamment sur les carrières longues, la retraite des mères et des ultra-marins. Mais hier soir, Éric Ciotti a jugé la Première ministre peu convaincante. Rien de nouveau sur la table pour le président des Républicains avant l’ouverture du débat à l’Assemblée lundi prochain.

Du côté des syndicats, le leader de la CFDT Laurent Berger a regretté le manque « d’empathie » de la Première ministre et a appelé à amplifier la mobilisation. La réforme est « injuste et brutale », a renchéri le dirigeant de FO, Frédéric Souillot. Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez s’était dit mercredi pas contre « des grèves reconductibles » et avait accusé l’exécutif de jouer « le bras de fer ».



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 3 février 2023 à 17h40 sur France 5.

