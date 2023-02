Paco Rabanne est mort à 88 ans

5 ( 11 )

Le grand couturier et parfumeur espagnol Paco Rabanne est mort à l’âge de 88 ans, à Portstall en Bretagne. Il avait marqué le monde a mode dans les années 1960 avant de se faire remarquer dans les années 1990 pour son excentricité et des prédictions plus que fantaisistes.







Né en Espagne, Paco Rabanne avait grandi en France, en Espagne, après que sa mère ait décidé de quitter son pays sous le régime de Franco.







Le créateur venait d’annoncer cette semaine une collaboration avec l’actrice américaine Elle Fanning à l’occasion de la sortie du parfum « Fame » aux Etats-Unis.

