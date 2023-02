5 ( 8 )

C à vous du 3 février 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 2 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 Une réconciliation avec le Prince Harry et la famille royale britannique avant le couronnement de Charles III ? On en parle avec Jérôme Carron, grand reporter à Point De Vue

🔵 📌 Réforme des retraites : François Lenglet, journaliste économique, auteur du livre “Rien ne va, mais… 2023 : l’année qui peut nous sauver”

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : une spéciale Georges Simenon à l’occasion du 120ème anniversaire de sa naissance, avec : Patrice Leconte, Nathalie Serrault, Jacques Santamaria, Eric Neuhoff et Florence Moncorgé-Gabin !

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 3 février 2023 à 19h sur France 5.



