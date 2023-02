Ça commence aujourd’hui du 14 février 2023 : sommaire et extrait vidéo de la spéciale Saint Valentin

5 ( 7 )

Ça commence aujourd’hui du 14 février 2023, le sommaire – Ce mardi et comme tous les après-midis sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission a pour thème « C’est sous les projecteurs qu’ils ont rencontré l’âme soeur ».







Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 14 février 2023, « C’est sous les projecteurs qu’ils ont rencontré l’âme soeur »

Jérôme et Lucile se sont rencontrés lors de la 15e saison de « L’amour est dans le pré ». Un coup de foudre au premier regard et depuis ils ne se sont jamais quittés…

Aujourd’hui, c’est la Saint-Valentin alors on parle d’amour cet après-midi sur France 2 !

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 14 février 2023



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

