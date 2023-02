Demain nous appartient du 13 février : Nathan a disparu (résumé + vidéo épisode 1361 en avance)

5 ( 6 )

Demain nous appartient du 13 février 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1361 de DNA – Nathan a disparu ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Sa soeur signale sa disparition au commissariat mais on ne la prend pas au sérieux. Sauf que devant le Spoon, Audrey et Mona retrouve le téléphone de Nathan dans une poubelle…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : les résumés jusqu’au 3 mars 2023







Publicité





Demain nous appartient du 13 février 2023 – résumé de l’épisode 1361

La police fait face à une disparition inquiétante. Au commissariat de Sète, Julie signale la disparition de son demi-frère, Nathan. Elle n’a pas de nouvelles depuis leur soirée au Spoon. D’ailleurs, Mona trouve le téléphone de Nathan dans une poubelle… Etrange !

Camille tente de dissimuler la vérité. François confronte son père. Bénédicte découvre la trahison de Luna.



Publicité





Demain nous appartient du 13 février 2023 – vidéo des premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note