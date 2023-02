Echappées Belles du 4 février : direction le Pays Basque ce soir sur France 5 (sommaire)

4.6 ( 9 )

Echappées Belles du 4 février 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Week-end à Aix-en-Provence » suivi de la rediffusion « La Haute-Corse, de village en village ».







Publicité





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 4 février, à 20h55 – « Pays basque gourmand »

Après l’Alsace et la Martinique, chef Anto découvre les saveurs du Pays basque !

Avec son piment d’Espelette, son jambon de Bayonne, son fromage de brebis Ossau-Iraty et son vin d’Irouléguy pour ne citer que les plus connus, le Pays basque est l’une des régions culinaires les plus attractives au monde. De la mer à l’intérieur des terres, de la ville au petit port de pêche de Saint-Jean-de-Luz , de la vallée d’Ossau à la plus belle table de Biarritz, c’est en sillonnant le Pays basque en van ou en moto que chef Anto va vivre une Échappée gourmande et inoubliable.

Anto part à la rencontre des producteurs, des chefs, des artisans mais aussi d’artistes culinaires unis par leur amour de la nature et leur passion commune : une cuisine généreuse, authentique et résolument basque ! Enfin, comme le veut désormais la tradition de ces rendez-vous, pour remercier ses hôtes, chef Anto proposera d’adapter une recette ou un plat en y ajoutant un peu de sa culture africaine.

Comment la gastronomie basque s’appuie sur la richesse de ses produits ? Comment la double culture française et espagnole influence-t-elle la gastronomie basque ?

Reportages : Pierre Oteiza et le porc Kinto, une histoire de passion / Le Pays basque, une terre vivante / Une histoire de thé / La truite de Banka / Les jardins du refuge.



Publicité





Echappées Belles du 4 février à 22h30 – « Les Vosges, naturellement »

C’est une destination idéale pour les amateurs de grands espaces, de nature et de sensations fortes. La forêt se trouve tout simplement dans tous les paysages. Depuis des siècles, les habitants du massif tirent parti des richesses de leur terroir. Jérôme Pitorin, accompagné de Christophe, chef de projet Tourisme pour le massif des Vosges, débute cette émission au bord du lac de Pierre-Percée…

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 4 février 2023 dès 21h sur France 5

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note