« Koh-Lanta, Le Feu Sacré » : qui a été éliminé lors de l’épisode 1 ? (résumé + replay 21 février)

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 1 du mardi 21 février 2023 – C’est parti pour l’épisode 1 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré », nouvelle saison qui se déroule aux Philippines avec 20 nouveaux aventuriers : 10 hommes et 10 femmes. Ils arrivent à bord d’un bateau pour démarrer cette aventure hors du commun !







Les aventuriers font connaissance pour la première fois. Parmi eux, Julie, 33 ans et footballeuse, elle a fait partie de l’équipe de France pendant la Coupe du Monde 2019.

De loin, ils découvrent le feu sans imaginer qu’il sera sacré cette saison. Ils plongent ensuite en mer avec 500m à parcourir à la nage avec leurs affaires.







Hélèna, Christine et Anne-Sophie sprintent pour espérer arriver en tête. A l’inverse, Tania, Emin, Alexandre et Quentin sont en difficulté… Christine arrive la première ! Esteban propose de l’aide à tout le monde, il se présente comme quelqu’un de bienveillant. Et Alexandre est le dernier arrivé sur la plage, il avoue que le sport n’est pas son fort mais il compte se rattraper en stratégie.



Les aventuriers se dirigent ensuite vers le feu en haut de la colline. En haut, un parcours du combattant les attend et Denis Brogniart leur présente cette épreuve mythique. Un parcours hommes et un parcours femme, il y aura deux gagnants et ils se départageront en finale.

Place aux femmes pour commencer. Grâce est en tête, Célia dernière. Clémence dépasse Grâce. Mais c’est finalement Héléna qui remporte la victoire ! Place ensuite aux hommes. C’est Nicolas qui l’emporte ! Héléna et Nicolas vont donc s’affronter donc en finale.

Denis explique que le gagnant profitera du feu sacré ! Détenir le feu sacré c’est pouvoir se protéger soi-même ou l’aventurier de son choix lors du conseil de sa tribu. Et en cas de conseil adverse, le détenteur du feu sacré pourra y assister et protéger l’un des aventuriers !

Place à la finale pour Héléna et Nicolas avec un nouveau parcours. Il faut atteindre la balise de fin à l’aide de sa perche et en trouvant le bon parcours. Nicolas prend l’avantage et il remporte la victoire ! Il est donc le détenteur du feu sacré. Denis explique la valeur de ce talisman. Denis annonce ensuite que Nicolas et Héléna vont former les deux équipes. Et comme ils ne se connaissent pas, ils ont jusqu’au lendemain pour faire connaissance et constituer les équipes. Et il n’y aura pas de riz !

Les 20 aventuriers vont donc passer l’après-midi, la soirée et la nuit ensemble. Ils débarquent sous une pluie battante sur une île.

Martin, fromager en Suisse, recherche l’eau. Nicolas, entrepreneur en Corse, trouve des cocos. Quentin, charpentier en Moselle, trouve l’eau ! Il prend naturellement en charge la construction d’une cabane.

Alexandre pense déjà stratégie ! Il veut sortir un sportif ou une sportive, il cible Héléna qu’il trouve prétentieuse. Anne-Sophie trouve elle aussi qu’elle se met trop en avant. Alexandre veut être dans l’équipe d’Héléna et avoir déjà des alliés pour la sortir. Et Héléna agace déjà plusieurs aventuriers…

La première nuit est compliquée pour les aventuriers. Ils sont trempés et gelés. La bouteille convoque les aventuriers pour la première épreuve d’immunité !

Koh-Lanta, Le Feu Sacré – compositions des équipes jaune et rouge

Avant l’épreuve, place à la formation des deux tribus !

La tribu jaune formée par Nicolas : Grace, Frédéric, Quentin, Gilles, Clémence, Laura, Benjamin, Tania et Célia

La tribu rouge formée par Héléna : Esteban, Rudy, Christine, Martin, Julie, Elodie, Emin, Alexandre, et Anne-Sophie

Place donc à la première épreuve d’immunité ! A la clé évidemment, le totem qui évitera le conseil à la tribu gagnante. Les rouges prennent de l’avance pour détacher les sacs. Il faut placer 3 boules dans des emplacements sur une palissade. Et c’est les rouges qui remportent la victoire et le totem synonyme d’immunité ! C’est donc les jaunes qui vont devoir affronter le premier conseil de cette saison de Koh-Lanta. Et Nicolas va pouvoir utiliser son talisman ou en faire profiter quelqu’un !

Denis annonce aux rouges qu’ils ont le choix du camps : celui où ils ont passé la nuit ou l’autre. Ils choisissent d’aller découvrir l’autre camps ! Denis leur parle aussi des avantages stratégiques cachés sur les camps, en plus des colliers d’immunité !

Les rouges découvrent leur île, qui est très belle. Ils doivent trouver l’eau, c’est rapidement chose faite grâce à Elodie. Chez les jaunes, le conseil préoccupe évidemment et Célia se sent clairement en danger. Elle cherche le collier d’immunité.

Le lendemain matin, Nicolas trouve de la canne à sucre. De quoi faire plaisir à son équipe en ce jour de conseil ! Célia, Tania et Benjamin recherche un avantage stratégique caché sur le camps. De leur côté, les rouges explorent s’attaquent à la cabane. Et Martin essaie aussi de faire le feu ! Mission réussie ! Les rouges sont donc les premiers à avoir le feu.

Célia essaie de bluffer en disant avoir trouvé l’arme stratégique… Elle sème le doute.

Le conseil jaune, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du premier conseil des jaunes. Pas de collier d’immunité, Nicolas utilise le talisman pour lui-même. Et sans surprise, c’est Célia qui est éliminée !

Si vous avez manqué l’épisode 1 ce 21 février 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 28 février pour suivre l’épisode 2 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ».

