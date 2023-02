Les 12 coups de midi du 17 février : l’étoile mystérieuse trouvée la semaine prochaine !

5 ( 11 )

Les 12 coups de midi du 17 février 2023, 6ème victoire de Florian – Nouvelle victoire de Florian ce vendredi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Toujours sans briller, Florian a signé une 6ème victoire et n’a toujours pas pu proposer de nom pour l’étoile mystérieuse !

En 6 victoires, il n’a en effet réalisé qu’un seul Coup de Maître et il n’a donc pu proposer qu’un seul nom…







Les 12 coups de midi du 17 février 2023 : l’étoile mystérieuse bientôt dévoilée

Avec une victoire à seulement 100 euros aujourd’hui, la cagnotte du Maître de Midi s’élève à 7.200 euros. L’étoile mystérieuse a dévoilé de nombreux indices et on peut déjà vous dire qu’elle sera entièrement dévoilée la semaine prochaine ! Reste à savoir si un Maître de Midi parviendra à faire un Coup de Maître pour faire une proposition et donc décrocher cette étoile…

Indices présents sur l’étoile : une forêt, une veste, une tente canadienne, un attaché-case, des livres

Noms déjà proposés : Maxime Le Forestier, Jacques Dutronc, Rock Voisine, Robert Charlebois, Sugar Sammy, Christophe Maé, Gérard Klein, Franck Dubosc

Les 12 coups de midi du 17 février, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de vendredi midi, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

